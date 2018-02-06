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Экономика

Историческое падение Dow Jones, или как боты раскачали биржевые качели США

10:5306.02.2018
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© AP Photo / Mary Altaffer)Индикатор Доу Джонса на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фотоИндикатор Доу Джонса на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer)

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Рекордное дневное падение ведущего промышленного индекса США Dow Jones, который в понедельник просел более чем на 1500 пунктов, было чисто технической историей: просто "миллионы" технологичных ботов, запрограммированные на конкретные триггеры и флажки, начали однононаправленное движение на бирже, в выигрыше же оказались единицы инвесторов, которые вовремя догадались начать движение против рынка, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Однако аналитики уверяют, что вряд ли речь идет о новом биржевом пузыре и рынок вот-вот найдет новую базу для роста.

Все пропало

Табло с индексом Доу Джонса на Нью-йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
Индекс Dow Jones продемонстрировал историческое падение‍
Dow Jones упал в понедельник ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является рекордным дневным падением за всю историю индекса.

Ведущие американские телеканалы, когда индекс начал уходить в затяжное пике — в обед по Вашингтону, — прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа и начали показывать в прямом эфире происходящее с индексом. За несколько минут он рухнул почти на 1600 пунктов и столь же быстро отыграл половину падения, однако после вновь стал снижаться.

Примечательным стало то, что в своей речи в понедельник президент США ни разу не упомянул о своих заслугах в росте экономики и фондового рынка, который до падения показывал 30%-ный рост со дня инаугурации, хотя почти ни одно выступление Трампа без этого не обходилось. Тем не менее, даже с учетом падения в понедельник, рынок все равно заметно вырос за год и у него большой потенциал к дальнейшему развитию, считаю эксперты.

"Сегодня мы наблюдали падение американского фондового рынка… Этому падению предшествовала плохая пятница, когда были плохие новости по поводу высокорисковых облигации. Сегодняшнее падение видится как техническая коррекция. В систему была заложена масса трейдинговых алгоритмов, которые сработали именно сегодня. Были пробиты флажки, уровни и триггеры. И именно они раскачали эти качели", — рассказал РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Белый дом при снижении фондовых индексов говорит о прочной базе экономики
"На американском рынке присутствует очень сильный элемент алгоритмии. Это компьютерные программы, с которыми работают брокеры и инвестиционные банки. Эти программы аккумулируют поток технической информации, в зависимости от того, что они получают, выставляют те или иные позиции по рынку. Сегодня это все сработало, миллионы этих технологичных ботов пошли в одном направлении. И пробили эти флажки. В связи с этим была такая техническая сессия, системная и однонаправленная", — говорит собеседник агентства.

Он добавляет, что "фундаментально плохих новостей не наблюдалось и, по крайней мере из того, что я видел с 30-го этажа из своего офиса на Уолл Стрит, не было какой-то паники".

Коррекция со встряской

По мнению старшего ассоциированного эксперта американского института CSIS Скотта МакДоналда, вероятнее всего, ситуация с Dow Jones говорит о коррекции рынка, а не о "лопнувшем пузыре".

Работа фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт назвал падение индекса Dow Jones коррекцией рынка
Такого же мнения придерживается и Шостак. "Фондовый рынок был перегрет в январе, он скакал колоссальными шагами за один только месяц. Рынок исторически сильно начинает год, но то, как он сильно рос в начале года, было слишком", — отметил он, добавив, что такой позитив не мог продолжаться вечно и должна была произойти коррекция.

По словам генерального директора Smith's Research & Gradings Теренса Смита, вклад в историю с падением Dow Jones внесла и потеря уверенности инвесторов во вложениях.

"С одной одной стороны ожидание более резкого ужесточения политики американским Центробанком в виде более быстрого повышения ставки, а с другой — высокорисковые активы, такие например, как Bitcoin, тоже показывают резкое падение. Таким образом, инвесторы ищут новые инструменты и решения для вложений", — говорит он.

Шостак полагает, что вполне вероятно, что история с падением котировок на биржах в понедельник (Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 — 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq — 3,78%, до 6967,53 пункта), как и в 2011 году приведет к стабилизации и рынок, найдя новую опору, начнет расти. С ним соглашается и МакДоналд, который указывает, что фундаментальных причин для дальнейшего поступательного падения нет. Экономические показатели находятся в норме.

Проигравшие американские пенсионеры

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Богатейшие люди потеряли $114 миллиардов за день из-за падения рынков в США
"Сейчас будет немало историй, что многие состоятельные люди, которые вкладывались в бумаги, потеряли часть своего состояния, сократилась капитализация компаний. Пострадали типичные корпоративные пенсионные программ 401К (когда пенсионные накопления вкладываются в различные инструменты, один из которых, обычно, ценные бумаги), залоги, если они были в форме акций, — придется вносить дополнительное обеспечение", — перечисляет Шостак.

"А вот выиграл тот, кто играл против рынка, тот кто ставил короткие позиции на то, что рынок упадет еще больше в пятницу. Это частные инвесторы, это институционнальные инвесторы, фонды. Но таких немного — вряд ли это тенденция", — резюмирует он.

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