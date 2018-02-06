МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы, сообщают "Ведомости".

Для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег.

По данным издания, Сбербанк уже тестирует подобный сервис и планирует запустить его во втором квартале 2018 года. Банк рассматривал как вариант с обязательным совершением покупки, так и без привязки к оплате товара, и в итоге остановился на втором.

"Ведомости" отмечают, что возможность запуска услуги изучает MasterCard, которая провела тесты с несколькими банками, в том числе с ВТБ и "Русским стандартом".