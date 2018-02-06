СИНГАПУР, 6 фев – РИА Новости. Испытания российского беспилотного вертолета завершатся через 1,5 года, но о серийной производстве говорить рано, заявил журналистам во вторник глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Есть программа испытания, причем мы видим большой интерес со стороны компаний нефтегазового сектора, которые эксплуатируют Северный морской путь — это ледовая разведка, исследование морского пути. Мы спрос видим, надеемся, что в течение 1,5 лет мы эту процедуру (испытаний) уже закончим", — сказал Богинский на Singapore Air Show 2018.

При этом, по его словам, о серийном производстве говорить рано.

"Первые полеты были совершены, мы демонстрировали их на "АрМИ-2017", сейчас идут испытания, поэтому, … как только испытания закончатся, будет присвоена литера, тогда мы сможем говорить уже о серии", — отметил глава холдинга.