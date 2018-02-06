Генконсул США в Екатеринбурге поддерживает город в борьбе за "ЭКСПО-2025"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер был бы рад, если бы город победил в борьбе за "ЭКСПО-2025", несмотря на то, что официально правительство США не поддерживает ни одну заявку.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Франция ранее отозвала свою заявку. Решение о месте выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.

"Правительство США официально не поддерживает ни одну заявку, но лично я был бы рад, если бы Екатеринбург принял "ЭКСПО-2025". Я вижу, что город готов взять на себя большую международную ответственность. Сложно сказать, какие шансы у Екатеринбурга выиграть в этой борьбе, но я лично поддерживаю город", — сказал генконсул в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он Екатеринбург в борьбе за "ЭКСПО-2025".