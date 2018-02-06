Выплаты вкладчикам банка СБРР начнутся не позднее 20 февраля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Сибирского банка реконструкции и развития (банк СБРР, Тюмень) начнутся не позднее 20 февраля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.
Как отмечал регулятор, в настоящее время банк СБРР фактически прекратил работу. В деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, которые выражались в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк СБРР на 1 января 2018 года занимал 322-е место в банковской системе РФ.