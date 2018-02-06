Выплаты вкладчикам банка СБРР начнутся не позднее 20 февраля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Сибирского банка реконструкции и развития (банк СБРР, Тюмень) начнутся не позднее 20 февраля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 20 февраля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.

По данным ЦБ, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств. Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала).

Как отмечал регулятор, в настоящее время банк СБРР фактически прекратил работу. В деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, которые выражались в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк СБРР на 1 января 2018 года занимал 322-е место в банковской системе РФ.