Американский дипломат рассказал о сотрудничестве с Россией в бизнесе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Бизнес Америки и России сотрудничает, несмотря на санкции, а в случае, если санкции будут отменены, то возможностей для сотрудничества будет больше, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер.

"Важно понимать, что санкции не применяются ко всей экономике России – это адресные санкции. И российские и американские бизнесмены в тех сферах, которые не были подвержены санкциям, продолжают работать вместе. Что можно сказать о бизнесменах и в России, и в Америке? Они просто любят делать бизнес, и они продолжают сотрудничество", — сказал собеседник агентства.

Дипломат добавил, что можно привести много примеров успешного сотрудничества российских и американских бизнесменов в условиях санкций.

"Я видел производство Boeing в Верхней Салде, был на заводе Emerson в Челябинске. Это американская компания, которая работает со множеством российских компонентов. Компания Baker Hughes, которая производит кабели, которые могут использоваться, в том числе, в нефтедобыче. Компания General Electric, которая производит генераторы, которые тоже могут быть использованы здесь. То есть такие бизнесы продолжают работать, и мы, конечно, поддерживаем это", — отметил генконсул.

В то же время, по его словам, если бы санкции были отменены, то сотрудничество бизнеса России и США шло бы интенсивнее. "Если прогресс в отношениях между Россией и США будет достигнут в тех сферах, которые вызвали появление санкций, то, конечно, бизнесы будут сотрудничать еще больше", — заключил доктор Картер.

Ранее США опубликовали поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами. Также Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США. Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.