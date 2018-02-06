Моргулов: России и Японии нужны взаимовыгодные схемы сотрудничества

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Россия стремится к взаимовыгодным схемам экономического сотрудничества с Японией, которые внесли бы вклад в укрепление доверия между двумя странами, заявил в Токио во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Вместе с замглавы МИД Японии Такэо Мори и специальным советником японского премьера Эйити Хасэгавой он открыл в Токио третий раунд переговоров о совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

"Наша цель — выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов — Сахалинской области и Хоккайдо, ну и, конечно, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами", — сказал российский дипломат на третьем раунде переговоров о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Договоренности о совместной хозяйственной деятельности были достигнуты ранее на высшем уровне. Они предусматривают осуществление проектов таким образом, чтобы ни одна из сторон не чувствовала бы нарушения своего суверенитета на оспариваемых Токио четырех островах.

"Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон", — отметил в начале третьего раунда переговоров Моргулов.

По его словам, "проделана большая работа, есть понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности на высшем уровне". Также определены пять направлений работы, а в двух созданных рабочих группах начат "предметный разговор о практических аспектах совместной деятельности", — отметил замминистра.

Со своей стороны его японский коллега Мори напомнил также об осуществлении двух поездок на южные Курилы в прошлом году экспертных групп из Японии, организованы посещения могил предков бывших жителей островов, созданы новые контрольно-пропускные пункты.

"Такие меры способствуют налаживанию доверия между народами двух стран", — сказал Мори.

По его словам, японская сторона настроена обсудить проблему мирного договора между двумя странами с учетом ожидаемого в мае визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Советник премьера Хасэгава также подчеркнул настрой японской стороны на продвижение вперед в совместных с Россией проектах с учетом договоренностей на высшем уровне.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.