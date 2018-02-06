Белый дом вновь назвал экономику крепкой после падения биржевых индексов

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Белый дом вновь назвал экономику крепкой после очередного падения биржевых индексов.

Президент Дональд Трамп "сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими", говорится в заявлении Белого дома.

Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 —4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq —3,78%, до 6967,53 пункта.

Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.