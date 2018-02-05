ФАС не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проведенного ранее в понедельник совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний России пришла к выводу, что роста цен на бензин и дизельное топливо в стране не прогнозируется — об этом РИА Новости сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Уже в пятницу в ФАС заявили о том, что проведут совещание с нефтекомпаниями по вопросу цен на топливном рынке. Также в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС до 9 февраля плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт.

Как сообщил Голомолзин в понедельник, в совещании приняли участие представители "Роснефти", "Лукойла", "Газпромнефти", "Татнефти" и других. "Общее понимание ситуации — в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать такие выводы можем на основании того, что сформировалась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы", — заявил он.

"Ситуация такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и на дизельное топливо в РФ", — сказал также Голомолзин.

Также он отметил, что компании предоставили в ФАС информацию о планах участия в биржевых торгах. "Топливо будет устойчиво продаваться, и никаких непредсказуемых и негативных влияний на ситуацию не имеется", — добавил он.

"Обсуждали и вопросы поставки топлива на внутренний рынок во внебиржевом сегменте. В полном объеме топливо будет поставляться. Экспорт в это время минимален, в основном компании поставляют его для своих дочерних компаний за рубежом. На этом основании ситуация благоприятная. Резервы на топливо находятся на уровне прошлого года", — заключил он.