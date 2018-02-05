Воронежские власти рассказали о государственных вложениях в промышленность

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей привлечено в промышленность Воронежской области в 2017 году из федерального бюджета, сообщает в понедельник правительство региона.

Итоги реализации в 2017 году государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" обсуждались 5 февраля на заседании президиума регионального правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

Как отметил врио руководителя департамента промышленности области Иван Шкуматов, индекс промышленного производства и обрабатывающих производств по итогам 2017 года составил 106,9% (в 2016 году по области, соответственно, 105,2% и 103,9%; в России по итогам 2017 года, соответственно, – 101% и 100,2%).

"По программам Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки, через Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, кластер информационных технологий "Сколково", а также в рамках федеральных целевых программ в региональную промышленность привлечено 5,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, в этом году ожидается присвоение Минпромторгом статуса промышленного кластера первому в России Межрегиональному промышленному насосостроительному кластеру, объединившему предприятия Воронежской и Липецкой областей.

Также в портфель приоритетных проектов региона на 2018 год включен проект создания государственного фонда развития промышленности Воронежской области.

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