Эксперт рассказал, поможет ли экономике возвращение российских бизнесменов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возвращение российских бизнесменов, живущих в Великобритании, на Родину не сыграет никакой роли для роста экономики РФ, считает директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский.

"С моей точки зрения — никак. То есть, передвижение отдельных физических лиц, пусть даже богатых, с точки зрения масштабов всей экономики — это всё равно незначимая величина для роста и каких-то других показателей", — сказал Дробышевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как возвращение этих предпринимателей отразится на экономике РФ.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о готовности баллотироваться в президенты РФ, в субботу в Лондоне встретился с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на Родину. На встрече присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, со-основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.

Титов также сообщил, что передал письмо для президента РФ Владимира Путина со списком бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию, в нем более 10 имен.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле пока не видели этого письма, а когда оно поступит, то будет рассмотрено и перенаправлено соответствующим службам.