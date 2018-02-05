Расходы Ростовской области на соцполитику вырастут на четыре млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев – РИА Новости. Расходы бюджета Ростовской области на социальную сферу в текущем году увеличатся на 4 миллиарда рублей по сравнению с 2017 годом и составят 110,2 миллиарда рублей, сообщила на совещании в правительстве региона замгубернатора – министр финансов области Лилия Федотова.

"В целом расходы на социальную сферу в 2018 году в области составят 110,2 миллиарда рублей. Из них удельный вес расходов на соцподдержку составляет 33%, на образование – 24,5%, здравоохранение и спорт – 7,7%", — сказала министр.

В целом на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцполитики будет направлено две трети регионального бюджета. "Только на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан в 2018 году в областном бюджете предусмотрено более 31 миллиарда рублей", — уточнила Федотова.

Средства будут направлены на исполнение майских указов президента РФ, оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение заработной платы бюджетников, государственных и муниципальных служащих и прочие статьи расходов.