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Экономика

Эксперт назвал безумным объем соцобязательств российского бюджета

15:3405.02.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМатериалы проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на столе сенатора Совета Федерации РФ. Архивное фотоМатериалы проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на столе сенатора Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Общий объём социальных обязательств государства в России достигает 14% ВВП, но лишь незначительная их часть предназначена для малоимущих, заявил вице-президент медиагруппы "Актион-МЦФЭР" Сергей Шаталов, который до 2016 года отвечал за налоговую политику в Минфине. Он считает такой объём обязательств безумным и видит в нем резервы для создания более эффективной налоговой системы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В приоритете соцсфера: правительство одобрило проект бюджета 2018-2020
"У нас безумные социальные обязательства государства. Причём редко кто в мире может похвастаться тем, что примерно 14% ВВП — это социальные обязательства, из которых примерно 0,4% ВВП носит адресный характер, то есть идёт непосредственно малоимущим, кого нужно поддерживать в первую очередь. Остальное размазывается между теми, кому это особенно не требуется", — заявил экс-замминистра финансов, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

Например, по его словам, бюджетные субсидии ЖКХ для поддержания низких тарифов для населения весьма значительны, хотя это нужно далеко не всем гражданам.

По мнению Шаталова, именно в соцобязательствах есть "главные резервы, чтобы создать эффективную налоговую систему". Он напомнил, что Минфин ранее предложил так называемую налоговую девальвацию — снижение страховых взносов (сейчас 30% от ФОТ, из них 22 п.п. идет в ПФР) с одновременным повышением НДС до общего уровня в 22% (сейчас 18%). Шаталов признал, что это может иметь позитивный эффект для экономики. Однако, по его словам, необходимо оценить и возможные социальные последствия от этого.

"Повышение НДС сильнее всего отражается на малообеспеченных гражданах, это менее заметно для богатых, и соответственно, проводя такую реформу государство должно взвесить все эти обстоятельства. Насколько мне известно, этого ещё не сделано и компенсация для малообеспеченных граждан ещё конечно не разработана", — заметил он.

Две реформы

Правительство РФ утвердило положение о единой системе соцобеспечения
© РИА Новости / Евгений Самарин
Правительство РФ утвердило положение о единой системе соцобеспечения
Более того, по его словам, такие налоговые изменения надо проводить в увязке с реформой социального страхования. "Дискуссия (о страховых взносах – ред.) идёт уже добрый десяток лет. Все предложения по большому счёту сформулированы. В той парадигме, которая существует сегодня, дальше жить нельзя. Чем дальше мы откладываем решение, тем сложнее его потом будет принимать и реализовывать", — заявил Шаталов. "Но здесь нужна сильная политическая воля", — признал он.

"На мой взгляд, повышение пенсионного возраста совершенно неизбежно. Постепенно, конечно же, аккуратно, оглядываясь на то, что делается. В противном случае бюджет у нас не сбалансируется. А отсюда вытекают и вопросы фискальной девальвации: проводить ее или не проводить. Все должно быть увязано с вопросами по страховым взносам", — сказал он.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018 и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.

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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
И снова предлагаю приравнять пенсии судейских и прочих специальнопоощряемых, к стандарту, к пенсиям обычных граждан. Экономия будет весьма существенна.
15:38
05.02.2018
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RUKAPOMOHI
Вот с этого зама и начать. Зарплату - в мрот. Вместо служебной машины - трамвайчиком прекрасно проедет. А вместо служебной квартиры и комната в общежитии сойдёт. И к народу, как говорится ближе, и беды народные - родными станут.
15:50
05.02.2018
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