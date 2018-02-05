МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Влияние санкций со стороны западных стран на экономику России снижается из года в год, и сейчас составляет примерно 0,5-1% ВВП, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор Центра исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Александр Кнобель.

"Те санкции, которые уже давно действуют, имеют свой вклад в темпы экономического роста. Возможно, этот вклад даже снижается год от года. Если, скажем, в 2015 году они оценивались по-разному — от 1% до 1,5%, то сейчас они могут оцениваться от 0,5% до 1%. Через несколько лет мы сможем сказать точнее, как же именно были снижены темпы экономического роста за счет действующих санкций", — отметил он.

При этом, по его словам, проблема не в том, что санкции действуют. Рынок к ним привыкает и начинает приспосабливаться. "Например, прямые иностранные инвестиции под санкции формально не попадают, но если рынок поверит, что санкции не будут нарастать, то и прямые иностранные известии могут восстанавливаться", — добавил Кнобель.

Также он отметил, что недавно опубликованное в США "кремлевское досье" является новым информационным поводом, который заставляет участников рынка пересматривать свое отношение к риску из-за неопределенности. "В том числе, и поэтому, возможно, в четвертом квартале 2017 года, хотя, естественно, не только из-за этого, у нас начали снижаться различные макроэкономические показатели", — заметил спикер.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.