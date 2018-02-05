В Госдуме поддержали проведение амнистии капитала в 2018-2019 годах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2018-2019 годах второго этапа амнистии капитала.

О проведении в 2018 году амнистии капиталов объявил в самом конце прошлого года президент РФ Владимир Путин. Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Законопроектами, внесенными депутатами Андреем Макаровым, Павлом Крашенинниковым, Анатолием Аксаковым и Алексеем Диденко, предлагается провести второй этап амнистии капиталов в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Причем для тех, кто подаст декларации на втором этапе, в полном объеме сохраняется такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа.

Декларанты в ходе второго этапа смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Лица, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно представить декларацию и в ходе второго этапа. По выбору декларанта декларация может подаваться в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России. Минфин России будет вправе давать разъяснения по порядку заполнения такой декларации.

Предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года. До этой даты продлеваются и сроки, в течение которых ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом РФ, а в доходы и расходы ликвидируемой КИК не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при ликвидации КИК, если ее ликвидация завершена до 1 марта 2019 года.

На рассмотрение Госдумы пакет законопроектов планируется вынести в первом чтении 7 февраля, во втором и третьем – 9 февраля.