РСПП предупредил о росте тарифов на связь до 90% из-за "пакета Яровой"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивает на внесении изменений в проект постановления Минкомсвязи к "пакету Яровой", предупреждает о росте тарифов на связь до 90% при текущих предложениях министерства, свидетельствует заключение РСПП, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В декабре 2017 года Минкомсвязь внесла в правительство проект постановления к "пакету Яровой", в частности, предусматривающий хранение data-трафика в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. В конце января глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что рассчитывает на утверждение документа правительством в первом квартале. При этом, по его словам, срок вступления в силу нормы о хранении трафика может быть перенесен с 1 июля 2018 года на три-четыре месяца.

РСПП указывает, что министерство при доработке проекта частично учло предложения союза. В том числе Минкомсвязь исключила хранение транзитного трафика, что "заметно сократит объем хранимой информации".

Между тем, предложения министерства о хранении трафика в течение 1 месяца, по оценке экспертов, повлекут чрезмерные финансовые затраты операторов. Так, по расчетам РСПП, расходы на исполнение указанных требований в течение пяти лет составят: у МТС — до 43 миллиардов рублей, "Вымпелкома" — не менее 63 миллиардов рублей, "Мегафона" — порядка 40 миллиардов рублей, "МГТС" — до 17 миллиардов рублей, "ЭР-Телеком Холдинг" — порядка 50 миллиардов рублей. РСПП ранее предлагал трехдневный срок хранения.

Реализация требований "пакета Яровой" в таких объемах фактически означает либо прекращение развития сетей связи в стране, либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи (от 12 до 90% в зависимости от услуги и оператора связи), считают в РСПП.

Предложения

Учитывая финансово-экономические возможности телекоммуникационной отрасли, союз предлагает внести в проект постановления ряд изменений.

Так, РСПП настаивает на существенном сокращении сроков и объемов подлежащей хранению информации.

По мнению экспертов, также следует исключить из подлежащего хранению трафик услуг передачи данных, которые оказываются корпоративным пользователям, а также трафик сетей связи специального назначения, замыкающийся внутри таких сетей.

"Этапность должна затрагивать не только сроки хранения трафика, но и географию сетей, чтобы требования были практически выполнимыми", — говорится в заключении.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до шести месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Операторы заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.