В Тверской области планируют обновить свыше 500 км проводов ЛЭП к 2019 году

ТВЕРЬ, 5 фев — РИА Новости. Власти Тверской области планируют обновить к 2019 году свыше 500 километров проводов линий электропередачи в регионе, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

"В Тверской области продолжается формирование программы повышения надежности и развития электроснабжения в регионе на 2018-2019 годы. Всего предполагается заменить провода на участках общей протяженностью более 500 километров. Наш приоритет — повышение надежности энергосистемы для жителей и потребителей, создание условий для развития экономики территорий", — сказал Руденя.

Губернатор обозначил, что мероприятия программы должны вестись с учетом численности населения, объемов потребления и перспективности развития тех или иных муниципальных образований.

Так, в программу включены мероприятия, предусматривающие замену устаревшего, неэффективного оборудования, внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие мощностей на основе современных установок.

Кроме того, в 2018-2019 годах в регионе предусмотрено строительство более 22 километров линий электропередач, реконструкция и модернизация подстанций, установка реклоузеров и других устройств, повышающих надежность энергоснабжения, сокращающих время отключений электроэнергии.

В программе запланировано также обновление специализированной техники для более оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций.

"Все машины должны быть оснащены системой ГЛОНАСС для контроля за передвижением и целевым использованием транспорта", — подчеркнул Руденя.

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