ЦСР предупредил о негативных последствиях роста госсектора в экономике

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дальнейшее наращивание или просто сохранение существующих объемов госсектора чревато для экономики России негативными последствиями, говорится в докладе Центра стратегических разработок "Эффективное управление государственной собственностью в 2018-2024 годах и до 2035 года".

Эксперты центра отмечают, что в современных условиях государственный сектор играет заметную роль в любой национальной экономике. "В нашей стране, начиная с 2000-х годов, количественный и качественный рост госсектора стал преобладающим трендом. За прошедшие годы размеры сектора достигли исключительно высоких значений. Общая доля государственного сектора в ВВП выросла с 39,6% в 2006 году до 46% в 2016 году", — пишут они.

Так, по состоянию на 2016 год госсектор включал около 65,2 тысячи хозяйствующих субъектов, хотя еще двумя годами раньше их было на 1,6 тысячи меньше. "Фактически в четырех секторах (энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, финансы) доля выручки госкомпаний в общей выручке топ-100 компаний близка или превышает 50%", — отмечают в ЦСР.

"Дальнейшее наращивание или даже простое сохранение существующих объемов госсектора чревато для экономики негативными последствиями", — предупреждают эксперты. "Во-первых, конкурентные механизмы рынка заменяются административным ресурсом и лоббизмом… Во-вторых, государство проявляет себя как менее эффективный собственник по сравнению с частными структурами… В-третьих, происходит неформальное огосударствление частного сектора и появление "частных государственных компаний", — поясняется в докладе.

Авторы доклада в качестве основной идеи на 2018-2024 годы и до 2035 года предлагают повысить общую эффективность управления государственной собственностью: сократить избыточный объем государственного сектора в экономике и оптимизировать управление объектами (имуществом), необходимыми для реализации функций государства и стратегических задач экономического развития.

При этом вопрос определения масштабов по сокращению присутствия государства в российской экономике весьма неоднозначен: решение во многом зависит от выбора тех или иных стратегий и показателей в конкретных секторах, требует определения, прежде всего политического, стратегически необходимых размеров государственной собственности, а также понимания финансовых источников для дальнейшего разгосударствления, говорится в докладе.