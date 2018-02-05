ЦСР предупредил о негативных последствиях роста госсектора в экономике

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дальнейшее наращивание или просто сохранение существующих объемов госсектора чревато для экономики России негативными последствиями, говорится в докладе Центра стратегических разработок "Эффективное управление государственной собственностью в 2018-2024 годах и до 2035 года".
Так, по состоянию на 2016 год госсектор включал около 65,2 тысячи хозяйствующих субъектов, хотя еще двумя годами раньше их было на 1,6 тысячи меньше. "Фактически в четырех секторах (энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, финансы) доля выручки госкомпаний в общей выручке топ-100 компаний близка или превышает 50%", — отмечают в ЦСР.
Авторы доклада в качестве основной идеи на 2018-2024 годы и до 2035 года предлагают повысить общую эффективность управления государственной собственностью: сократить избыточный объем государственного сектора в экономике и оптимизировать управление объектами (имуществом), необходимыми для реализации функций государства и стратегических задач экономического развития.
При этом вопрос определения масштабов по сокращению присутствия государства в российской экономике весьма неоднозначен: решение во многом зависит от выбора тех или иных стратегий и показателей в конкретных секторах, требует определения, прежде всего политического, стратегически необходимых размеров государственной собственности, а также понимания финансовых источников для дальнейшего разгосударствления, говорится в докладе.