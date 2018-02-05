Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Курганской области

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Банк России 5 февраля выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященную Курганской области, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что это 45-я монета в серии "Российская Федерация", которая выходит с 2005 года.

Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца из металла желтого цвета. На оборотной стороне монеты изображен герб Курганской области. Тираж монеты — 10 миллионов штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает регулятор.