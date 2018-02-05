В Минфине рассказали о возможной отмене налога на движимое имущество

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минфин РФ не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество, заявил замминистра Илья Трунин.
"Мы не отказываемся от идеи отменить этот налог, минимизировать", — сказал замминистра. По его словам, большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.
"Мы с 2012 года пытаемся осознанно его отменить разными способами. Но у нас это не получается, потому что есть федеративное устройство государства и необходимо предоставить определённый уровень доходов бюджетам субъектов РФ", — добавил он.
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