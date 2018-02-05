Суд не признал долг "Когалымавиа" перед аффилированной турецкой компанией

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался включить долг перед турецкой компанией Prens Turizm Kuyumculuk Tasimacilik Ve Dis Ticaret Limited Sirketi в размере более 3,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Когалымавиа", в которой идет процедура банкротства, следует из опубликованного определения суда.

Турецкая компания сообщила в суде, что исполнила за "Когалымавиа" обязательства перед ее кредиторами на сумму 47,5 миллиона рублей, 4,1 миллиона долларов и около 41 тысячи фунтов стерлингов. Кроме того, она приобрела права требования к авиакомпании у турецкой Adriyatik Tasimailikdis Ticaret Limited Sirketi в размере 10,9 миллиона долларов и 8,8 миллиона евро.

Арбитраж Москвы пришел к выводу о необоснованности требований. Суд установил, что "Когалымавиа" и Prens Turizm Kuyumculuk Tasimacilik Ve Dis Ticaret Limited Sirketi входят в одну группу лиц. Суд также пришел к выводу, что договор уступки прав требования с Adriyatik Tasimailikdis Ticaret Limited Sirketi был заключен после возбуждения дела о банкротстве с "противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффинированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов".

Арбитражный суд Москвы в апреле признал обоснованным заявление ФНС России о банкротстве авиакомпании, у которой Росавиация весной 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта, и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Суд включил тогда задолженность перед бюджетом по страховым взносам в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в размере около 156 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании. Временным управляющим суд утвердил Римму Багавиеву.

Заявление о банкротстве было подано в марте 2016 года. Представитель перевозчика ранее неоднократно заявлял в суде, что "Когалымавиа" намерена погасить долг перед бюджетом. По его словам, несмотря на приостановку полетов, компания продолжает вести хозяйственную деятельность, у нее широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием. Как отметил представитель должника, доходы от этой деятельности позволят погасить долги перед кредиторами.

Росавиация с 15 марта 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта "Когалымавиа" на основании, как сообщал регулятор, требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, это был теракт.