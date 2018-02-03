"Убить всех человеков": как лажают роботы на пути к восстанию машин

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за развития систем искусственного интеллекта человечество оказалось на пороге четвертой промышленной революции. Роботы стремительно умнеют, более того — они эффективно самообучаются, в чем им помогают большие данные и искусственные нейронные сети. Роботизация уже влияет на рынок труда, избавляя людей от монотонной и примитивной работы, а заодно — и от рабочих мест. По самым мрачным прогнозам, уже к 2020 году мировой рынок труда лишится семи миллионов вакансий. А через 20 лет без работы останутся порядка 35 процентов жителей планеты. Впрочем, нынешние роботы — весьма несовершенные и неуклюжие создания, и искусственный мозг рискует дать сбой в самый неподходящий момент. О том, почему роботы на улицах и летающие автомобили — столь же отдаленная перспектива, как и полвека назад, — в материале РИА Новости.

© AFP 2018 Роботы Qrio танцуют аргентинское танго в Токио, Япония. 2005 год © AFP 2018 Роботы Qrio танцуют аргентинское танго в Токио, Япония. 2005 год

Некомпетентный шутник Фабио

Одними из первых роботы, как ожидается, оставят не у дел операторов колл-центров и консультантов различных магазинов. Действительно, в колл-центрах по всему миру к поддержке клиентов все активнее подключают голосовых роботов, возлагая на сотрудников лишь решение нестандартных ситуаций.

Но когда дело доходит до общения с людьми в реальном торговом зале, роботы начинают чудить. Владельцы супермаркета в шотландском Эдинбурге использовали в качестве продавца-консультанта робота по имени Fabio. Ему поручили подсказывать клиентам, где найти те или иные продукты.

Как помощник он оказался абсолютно бесполезен: например, тех, кто искал определенный сорт сыра, просто отправлял в молочный отдел. Из-за гула в помещении робот плохо распознавал речь и отпускал неуместные шутки.

Недоумевающие посетители обходили его стороной, и через неделю Фабио "уволили" за профнепригодность.

Гораздо лучше со своими обязанностями справляются складские роботы. На складах крупнейшего интернет-ретейлера Amazon по всему миру трудится более 100 тысяч роботов-погрузчиков. Присматривают за ними по-прежнему люди, но эффективность совместного труда повысилась в пять раз.

Исследование Deutsche Bank показало: на цикл работ системы Amazon Robotics тратят 15 минут. Людям на это требовалось 60-75 минут. Кроме того, роботизированные складские системы сократили операционные расходы корпорации на 20 процентов.

© AP Photo / Brandon Bailey Работа робота на складе Amazon © AP Photo / Brandon Bailey Работа робота на складе Amazon

Очередь, как в мавзолей

Роботизировав склады, Amazon взялась и за обычные магазины. Пять лет ушло на то, чтобы сделать Amazon Go — магазин без касс и очередей. Принцип такой: специальное мобильное приложение формирует индивидуальную тележку, а на выходе со счета клиента списывается стоимость покупок. Но, судя по всему, пока революции в супермаркетах не случилось.

В день открытия в концептуальный магазин Amazon Go в Сиэтле выстроилась огромная очередь. И это не единственная проблема, с которой столкнулись покупатели. Amazon Go хотели запустить еще в начале 2017 года, но подвела технология: система не смогла идентифицировать посетителей с одинаковым набором продуктов в тележках.

© AP Photo / Elaine Thompson Люди стоят в очереди в ожидании попасть в супермаркет без продавцов и кассиров Amazon Go в Сиэтле, США. 22 января 2018 © AP Photo / Elaine Thompson Люди стоят в очереди в ожидании попасть в супермаркет без продавцов и кассиров Amazon Go в Сиэтле, США. 22 января 2018

Робот-патрульный утопился в фонтане

Явные кандидаты на вылет с рынка труда — охранники. На многих предприятиях уже работают роботы-патрульные, перемещающиеся по периметру охраняемого объекта.

Но когда речь идет не о самых геометрически простых территориях, железный патрульный рискует дезориентироваться в пространстве.

Летом прошлого года роботу-охраннику Knightscope K5 доверили бизнес-комплекс в Вашингтоне. Какое-то время все шло хорошо, но однажды робот поехал прямиком к неработающему фонтану на территории комплекса, упал в него и утонул.

В Twitter сразу же окрестили незадачливого Knightscope K5 "роботом-самоубийцей", предположив, что он покончил с собой, поскольку понял: "будущее наступит не сейчас". Что и говорить, ступеньки фонтана оказались серьезным препятствием на пути к восстанию машин.

Беспилотник потребовал сесть за руль

Один из ключевых глобальных трендов ближайших десятилетий — беспилотные автомобили. В их разработку вкладывают сотни миллионов долларов и звезда Кремниевой долины такси-сервис Uber, и традиционные автоконцерны, такие как Mercedes, Volvo и GM.

По некоторым подсчетам, беспилотный автотранспорт уничтожит до четырех миллионов рабочих мест во всем мире, а перевозки — одна из ключевых сфер занятости тех, кто не имеет специального образования. Это затронет и грузовые перевозки.

Большинство экспертов полагают, что пассажирский транспорт без водителя — вопрос ближайших 10-20 лет. За это время автомобили научатся действовать в реальных условиях улично-дорожной сети, будут решены все технические и юридические вопросы.

© AP Photo / Michael Probst, File Беспилотный автомобиль Tesla Model S © AP Photo / Michael Probst, File Беспилотный автомобиль Tesla Model S

Пока же беспилотники к самостоятельности явно не готовы. В конце января в Лос-Анджелесе автомобиль Tesla, следовавший с включенным автопилотом, врезался в припаркованную пожарную машину. Tesla Model S двигался со скоростью 105 километров в час.

В компании сразу же напомнили, что автопилот Tesla требует от водителей держать руки на руле. Если система чувствует, что руки убраны, водителя предупреждают о ее отключении. "Автопилот предназначен для использования только с внимательным водителем", — заявил представитель автопроизводителя.

Робот LG испугался людей

Буквально на днях "робофейл" пережил и один из крупнейших производителей бытовой электроники LG, инвестирующий серьезные средства в разработку техники с искусственным интеллектом.

На ежегодную международную выставку потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе компания привезла свое главное достижение — бытового робота-ассистента CLOi, способного, например, подсказать, какие продукты есть в холодильнике и как лучше их приготовить.

Однако, попав на сцену, CLOi совершенно онемел, видимо, от волнения. Вице-президент по маркетингу LG Дэвид Вандерволл так и не сумел добиться от него выполнения голосовых команд — робот все проигнорировал.

София в шоке от коррупции

Неудача постигла и Софию — робота гонконгской компании, признанного самым совершенным андроидом в мире.

София способна обсуждать и анализировать широкий круг тем и уже признавалась, что готова уничтожить человечество. Ее пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе. Журналистка украинского телеканала спросила ее, как бороться с коррупцией на Украине и во всем мире. София сильно задумалась, перестала отвечать и вообще реагировать на что-либо.

Позже объяснили: сбой был связан с тем, что Софию запрограммировали на режим интервью и сессию заготовленных вопросов. Однако вопрос о коррупции там не значился, и робот впал в ступор.

Безработное будущее не за горами

Так или иначе, роботы вскоре приберут к рукам всю рутинную работу — приготовление пищи, производство, торговлю и бухгалтерию, утверждают авторы книги "Вторая эра машин", исследователи Массачусетского технологического института Бриньолфсон и Макафи.

Скептики, впрочем, уверены, что у этих страшилок мало общего с реальностью. Первое, на что указывают экономисты: хотя автоматизация должна повышать производительность, происходит обратное. В США, например, за последние 10 лет производительность росла в среднем на 1,2 процента в год — это самые низкие показатели со времен Второй мировой войны.

О том, что никаких признаков зарождающегося робоапокалипсиса пока не наблюдается, свидетельствуют и результаты недавнего масштабного исследования рынка труда.

Проанализировав влияние роботов на обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и сектор коммунальных услуг в 17 странах, специалисты установили: роботы действительно повысили эффективность низкоквалифицированного труда, но на общей производительности это не сказалось. И в итоге все вылилось просто в рост заработной платы.

Конечно, роботизация сильно изменит мир, но люди без работы не останутся. А воздействие искусственного интеллекта на экономику гораздо тоньше, чем предполагается в многочисленных предсказаниях конца света.