РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Свыше 60 стран примут участие в "Продэкспо-2018" в Москве

17:2802.02.2018
03100
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи компаний из 63 стран мира, где две трети представляют российские производители, примут участие в 25-й юбилейной международной выставке про¬дуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо-2018", сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Михаил Толкачев.

"В этом году у нас участвуют 2342 компании из 63 стран и 31 национальная экспозиция. Международный аспект выставки нарастал с течением времени и иностранные компании рассматривают ее как главные "ворота" для выхода на российский рынок. Этот международный аспект чрезвычайно важен, выставка за эти годы вошла в десятку крупнейших продуктовых выставок мира, она есть во всех расписаниях и календарях мировых поставщиков производителей продуктов питания", — сказал Толкачев.

Он добавил, что в этом году с помощью "Продэкспо" на российский рынок планируют выйти Доминикана и Непал. "В прошлом году это были Бразилия, Мексика и Чили. В этом году дебютируют Доминиканская республика и национальная экспозиция Непала", — пояснил он.

При этом Толкачев подчеркнул, что отечественные компании увеличивают свое присутствие на выставке опережающими темпами. Так в 1994 году лишь одна шестая экспонентов являлись российскими производителями, а в 2018 году они составляют две трети всех участников экспозиции.

Производители вина из Крыма и итальянской Тосканы договорились о создании вина из крымских сортов винограда
© РИА Новости / Александр Логунов
Виноделы из Крыма и Тосканы договорились о создании совместного бренда
"Нас чрезвычайно радует, что на "Продэкспо" присутствуют практически все продуктопроизводящие регионы. Местные правительства начинают поддержку своих производителей с целью вывода их товаров и услуг, как на внешний, так и на внутренний рынок, и это начало зрелости рынка", — считает Толкачев.

Заместитель директора департамента пищевой, перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Владимир Скворцов в ходе пресс-конференции отметил, что российское сельское хозяйств, в том числе и пищевая промышленность, за последние годы существенно трансформировалось.

"За четверть века крупнейшая выставка "Продэкспо" объединяла на своей площадке российских и иностранных производителей. За последние годы сельское хозяйство стало одной из самых динамично растущих отраслей экономики… С учетом роста пищевой и перерабатывающей промышленности мы стоим перед серьезными вызовами, связанными с необходимостью переориетнироваться на экспорт. Необходимо повышать эффективность, чтобы мы были конкуренты на международном рынке", — сказал замминистра.

Мексика. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
В Мексике создали сайт для продвижения сотрудничества с ЕЭК
Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко также подчеркнул, что выставка "Продэкспо" качественно изменилась. "Выставка выросла колоссально — в 22 раза, изменилась качественно. "Продэкспо" привлекает большое внимание зарубежных коллег, и в этом году в ней примут участие 45 итальянских компаний, большой интерес также проявляют бразильские компании, и этот процесс будет продолжаться", — уверен Алексеенко. Представитель Россельхознадзора также подчеркнул, что Россия сегодня больше заинтересована не в поставках готовой продукции, а в сырье для промпереработки и в новых технологиях.

"Национальная экспозиция Бразилии на выставке за год выросла в пять раз. Мы сейчас понимаем динамику развития России, и если раньше наш стенд представлял компании, которые в основном были экспортерами мяса, то в этом году у нас очень разнообразная продукция, мы пригласили участвовать в выставке разные компании", — сказал глава представительства компании "АПЕКС-БРАЗИЛ" (Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии) в Москве Алмир Рибейро.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена