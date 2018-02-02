Свыше 60 стран примут участие в "Продэкспо-2018" в Москве

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Свыше 2,3 тысячи компаний из 63 стран мира, где две трети представляют российские производители, примут участие в 25-й юбилейной международной выставке про¬дуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо-2018", сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Михаил Толкачев.

"В этом году у нас участвуют 2342 компании из 63 стран и 31 национальная экспозиция. Международный аспект выставки нарастал с течением времени и иностранные компании рассматривают ее как главные "ворота" для выхода на российский рынок. Этот международный аспект чрезвычайно важен, выставка за эти годы вошла в десятку крупнейших продуктовых выставок мира, она есть во всех расписаниях и календарях мировых поставщиков производителей продуктов питания", — сказал Толкачев.

Он добавил, что в этом году с помощью "Продэкспо" на российский рынок планируют выйти Доминикана и Непал. "В прошлом году это были Бразилия, Мексика и Чили. В этом году дебютируют Доминиканская республика и национальная экспозиция Непала", — пояснил он.

При этом Толкачев подчеркнул, что отечественные компании увеличивают свое присутствие на выставке опережающими темпами. Так в 1994 году лишь одна шестая экспонентов являлись российскими производителями, а в 2018 году они составляют две трети всех участников экспозиции.

"Нас чрезвычайно радует, что на "Продэкспо" присутствуют практически все продуктопроизводящие регионы. Местные правительства начинают поддержку своих производителей с целью вывода их товаров и услуг, как на внешний, так и на внутренний рынок, и это начало зрелости рынка", — считает Толкачев.

Заместитель директора департамента пищевой, перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Владимир Скворцов в ходе пресс-конференции отметил, что российское сельское хозяйств, в том числе и пищевая промышленность, за последние годы существенно трансформировалось.

"За четверть века крупнейшая выставка "Продэкспо" объединяла на своей площадке российских и иностранных производителей. За последние годы сельское хозяйство стало одной из самых динамично растущих отраслей экономики… С учетом роста пищевой и перерабатывающей промышленности мы стоим перед серьезными вызовами, связанными с необходимостью переориетнироваться на экспорт. Необходимо повышать эффективность, чтобы мы были конкуренты на международном рынке", — сказал замминистра.

Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко также подчеркнул, что выставка "Продэкспо" качественно изменилась. "Выставка выросла колоссально — в 22 раза, изменилась качественно. "Продэкспо" привлекает большое внимание зарубежных коллег, и в этом году в ней примут участие 45 итальянских компаний, большой интерес также проявляют бразильские компании, и этот процесс будет продолжаться", — уверен Алексеенко. Представитель Россельхознадзора также подчеркнул, что Россия сегодня больше заинтересована не в поставках готовой продукции, а в сырье для промпереработки и в новых технологиях.

"Национальная экспозиция Бразилии на выставке за год выросла в пять раз. Мы сейчас понимаем динамику развития России, и если раньше наш стенд представлял компании, которые в основном были экспортерами мяса, то в этом году у нас очень разнообразная продукция, мы пригласили участвовать в выставке разные компании", — сказал глава представительства компании "АПЕКС-БРАЗИЛ" (Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии) в Москве Алмир Рибейро.