КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Санкции не заставили французские компании покинуть Россию, ни одна из них не ушла из РФ с начала кризиса, сообщил журналистам генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

"Самое главное достижение для французского бизнеса, насколько я могу об этом судить, это то, что ни одна компания не покинула территорию РФ с самого начала кризиса, и санкции не заставили ни одну компанию эту территорию покинуть. Продолжаются инвестиции, усиляется локализация, и те компании, которые уже локализируют своё производство, даже начинают реэкспорт — продажу той продукции, которая вырабатывается в России, на близлежащие рынки не только в СНГ, но даже и в Европе", — сказал Шинский журналистам после встречи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с послом Франции Сильви Берман и представителями французского бизнеса.

Вместе с тем Шинский отметил, что из-за существующих санкций новых французских компаний, интересующихся рынком РФ и, в частности, Подмосковья нет.

"Новых компаний, понятное дело, нет, потому что санкции. Санкции выражаются ограничением, прежде всего, ограничением доступа к финансированию, потому новая компания просто денег не найдёт для того, чтобы рассматривать хоть Московскую область, хоть Биробиджан, хоть Сахалин. Это не вопрос выбора, это вопрос возможности развивать какой-то свой бизнес в России. Самое главное — это те компании, которые уже в Московской области работают", — добавил он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.