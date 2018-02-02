Инфляция в странах ЕАЭС впервые не превышает 7,5%, заявил Медведев

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Впервые с момента создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) инфляция во всех странах "пятерки" не превышала 7,5%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Премьер положительно оценил макроэкономические показатели в 2017 году.

"Удалось добиться неплохого качества макроэкономических показателей… Объем взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%, и внутренний валовый продукт растет, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен практически по всем товарным позициям", — сказал Медведев, выступая на заседании межправсовета ЕАЭС.

"Впервые с момента создания союза уровень инфляции по всех странах "пятерки" не превышает ее предельного значения, которое установлено договором о евразийском союзе, а именно 7,5% по всей группе стран. Более того, в большинстве стран уровень инфляции существенно ниже", — добавил он, отметив, что следствием этого стало замедление роста цен для граждан и компаний.