Медведев призвал ЕАЭС активнее работать для устранения барьеров в торговле

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал экспертную группу ЕАЭС работать максимально активно для устранения барьеров в торговле между странами-участниками, в частности, в сфере транспорта и таможенного регулирования.

"За прошлый год нам удалось ликвидировать 10 барьеров. Но количество актуальных обращений от бизнеса существенно больше. Наиболее проблемными являются сферы технического и таможенного регулирования, транспортных услуг", — сказал Медведев, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Эти все нормативные изъяны нам предстоит ликвидировать по всем национальным экономикам. Поэтому экспертная группа по вопросам устранения барьеров должна работать максимально активно", — отметил он.

В Евразийский экономический союз помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.