Медведев призвал ЕАЭС активнее работать для устранения барьеров в торговле

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал экспертную группу ЕАЭС работать максимально активно для устранения барьеров в торговле между странами-участниками, в частности, в сфере транспорта и таможенного регулирования.
"Эти все нормативные изъяны нам предстоит ликвидировать по всем национальным экономикам. Поэтому экспертная группа по вопросам устранения барьеров должна работать максимально активно", — отметил он.
В Евразийский экономический союз помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.