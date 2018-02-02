Договор о маркировке товаров усовершенствует рынок ЕАЭС, считает Медведев

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Соглашение о маркировке товаров ЕАЭС позволит усовершенствовать работу единого рынка, вывести из тени целые сегменты розничного рынка, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы подпишем соглашение о маркировке товаров, которое призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории союза. Прослеживаемость поможет значительно усовершенствовать работу единого рынка, в чем мы уже убедились на отдельных товарных позициях, повысить собираемость налогов, вывести из тени целые секторы розничной торговли", — сказал Медведев, выступая на заседании межправсовета ЕАЭС.

По его словам, важно распространить маркировку на новые группы товаров, "пока не будут охвачены все товарные потоки", как и страны ранее договаривались, напомнил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект соглашения о маркировке. Его цель — обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение. Соглашение определяет общие правила работы системы маркировки и устанавливает базовые подходы.

Также соглашение предусматривает распределение между Евразийской экономической комиссией и странами ЕАЭС полномочий по формированию общей системы маркировки. Как уточнял российский кабинет, соглашение не будет препятствовать действию существующих на дату его вступления в силу национальных систем маркировки.

В отношении введения маркировки после вступления соглашения в силу будет установлен уведомительный порядок, который предусматривает заблаговременное направление странами ЕАЭС уведомления о намерении ввести национальную маркировку или предложения о совместном введении маркировки в ЕАЭС в целом, рассмотрение таких уведомлений или предложений другими странами ЕАЭС, последующее введение маркировки государством-инициатором в одностороннем порядке или совместно с другими участниками союза.

В соответствии с российским законодательством соглашение после подписания подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от российских.

В октябре 2017 года Медведев сообщил, что маркировку товаров из различных групп внутри ЕАЭС надо ускорить. По его мнению, это оздоровит рынок и поможет бороться с контрафактом.