Медведев призвал не затягивать с внедрением Таможенного кодекса ЕАЭС

Дмитрий Медведев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не затягивать страны ЕАЭС с имплементацией положений Таможенного кодекса союза.

"Одной из главных задач остается надстройка наднационального регулирования. Напомню, что в начале этого года заработал один из ключевых документов союза — новый Таможенный кодекс", — сказал он, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы призываем комиссию (Евразийскую экономическую комиссию – ред.) не снижать темпы выработки решений по развитию кодекса, а странам не затягивать с имплементацией положений кодекса в национальное законодательство. Это касается всех стран. От этого напрямую зависит и бизнес-климат, и условия ведения торговли", — добавил Медведев.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу с 1 января на всем пространстве союза после выполнения всеми государствами интеграционного объединения внутренних процедур по его ратификации.

Кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Нормы кодекса предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.