ЦБ обеспокоен высокой долей государства в банковском секторе

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев — РИА Новости. ЦБ беспокоит большая доля государства в банковском секторе РФ, поэтому регулятор заинтересован в быстрой продаже санируемых банков, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора и в банковском секторе. Поэтому мы намерены как можно быстрее при условии эффективной бизнес-модели выводить санируемые банки на рынок", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

"Мы в целом не заинтересованы в том, чтобы госсектор разрастался", — подчеркнула она. При этом, по мнению главы регулятора, последние решения о санации хоть и увеличили эту долю, но не сильно, так как она и так была достаточно высокой.

Как отмечал в интервью РИА Новости в минувшее воскресенье замглавы ФАС Андрей Кашеваров, ведомство фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал.

"Мы уже официально выразили своё мнение в письме ФАС о том, что мы в целом поддерживаем возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора", — указала Набиуллина, отметив тем не менее и обоснованность контраргументов со стороны банков.

"В принципе, компании с государственным участием — такие ограничения будут ограничивать их хозяйственную деятельность. Что если, предположим, для развития бизнес-модели, каких-то недостающих активов, которые позволяют настраивать бизнес-модель, мы лишаем их конкурентных преимуществ, поэтому нужно подумать, как более разумно подойти к этому вопросу", — считает Набиуллина.

"Может быть, непрямые ограничения, а наоборот через ФАС разрешить принципы покупки таких активов, когда это не нарушает условий конкуренции, когда это обосновано развитием бизнес-модели. Возможно, здесь требует тема обсуждения, она очень непростая и неоднозначная, есть плюсы и минусы", — заключила она.