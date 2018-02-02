Набиуллина назвала причины, приводящие к краху банков

ПАНСИОНАТ БОР, (Московская область), 2 фев — РИА Новости. Причины, приводящие к краху российских банков, лежат как в экономической области, так и в правоохранительной, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с участниками Ассоциации банков России.
"Основные проблемы, которые мы видим по опыту нашей надзорной деятельности и которые приводят к краху как малых, так и крупных кредитных организаций — их мы наблюдали и в банках, которые перешли на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, — следующие: три основные причины экономического характера — занижение величины кредитного риска, занижение резервов на возможные потери, завышение стоимости залогов. Это первый класс причин", — сказала она.
"Второе — это схемное формирование капитала. Мы начали с ним бороться, но тема до сих пор существует именно нарисованного, нереального капитала", — отметила Набиуллина.
Наконец, глава регулятора отметила, что существуют и одиозные причины краха банков. "Конечно, есть причины, приводящие к краху банков, одиозные причины, которые находятся в правоохранительной области. Это вывод активов из кредитных организаций и фальсификация бухгалтерской отчетности, забалансовые вклады. Хотя таких случаев становится все меньше и меньше, но они встречаются. Поэтому мы не прекращаем свои усилия по совершенствованию законодательства и по активизации нашей работы с правоохранительными органами", — заключила глава регулятора.