В Центробанке оценили инфляционные ожидания россиян

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Инфляционные ожидания населения РФ в январе сохранились вблизи исторических минимумов, 8,9%, следует из сообщения регулятора.

"Инфляционные ожидания населения в январе сохранились вблизи исторических минимумов – на уровне 8,9%. При этом все больше россиян рассчитывают на рост потребительских цен вблизи 4%, как в пределах года, так и на горизонте трех лет", — говорится в сообщении со ссылкой на данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

В прошлом году инфляция замедлилась до рекордных 2,5%, что оказывало влияние на инфляционные ожидания граждан и на их оценку темпов роста цен. В итоге оба показателя к концу года опустились до исторических минимумов. При этом разрыв между наблюдаемой и прогнозируемой россиянами на год вперед инфляцией сократился до минимального значения в 1 процентный пункт. Поясняется, что это может свидетельствовать о том, что все большее число опрошенных осознают замедление темпов инфляции.

По данным регулятора, новогодний сезон оказал некоторое влияние на ощущаемую россиянами динамику цен по отдельным товарам. Так, по наблюдениям респондентов, за последний месяц выросли цены на фрукты и овощи, рыбу и морепродукты. Небольшое ускорение темпов роста цен по этим категориям в декабре 2017 года зафиксировал и Росстат. Из-за роста цен на нефть на мировых рынках подорожал и бензин. При этом снизилась доля респондентов, прогнозирующих ускорение инфляции в следующем месяце. Как поясняет ЦБ, таким образом, увеличение темпов роста цен на отдельные товары воспринимается россиянами как временное явление.

"Данные опроса свидетельствуют о довольно устойчивом снижении инфляционных ожиданий на год вперед. По мере закрепления инфляции вблизи 4% будут создаваться предпосылки для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и уменьшения их колебаний", — резюмирует регулятор.

В четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания в России все еще не соответствуют цели ЦБ, они не заякорены и могут реагировать на внешние и внутренние факторы.