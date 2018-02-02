Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев – РИА Новости. Государства ЕАЭС не должны в вопросе применения криптоактивов замыкаться в рамках национальной модели, нужно сблизить подходы стран союза в этом вопросе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Что я хочу сказать по поводу криптоактивов, в любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Здесь коллеги говорили, можно будет расплачиваться криптовалютой, давайте к этому внимательно отнесёмся. Потому что наши экономики слишком сильно, тесно связаны. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны. Нужно сблизить наши подходы на уровне союза", — сказал Медведев, выступая на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Нужно синхронизировать усилия, это, очевидно, добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информтехнологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. Между тем премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил 2 февраля, что его страна не рассматривает вопрос введения криптовалюты в Белоруссии, тестирует технологию "блокчейн" в рамках "цифровой песочницы".

При этом Киргизия хочет применять криптовалюты в госзакупках, это поможет снизить уровень коррупции, заявил 2 февраля премьер-министр страны Сапар Исаков.

Минфин РФ 22 января опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Как отмечал Минфин, относительно законопроекта есть разногласия с Центробанком по возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество. Банк России тогда же пояснил РИА Новости, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.