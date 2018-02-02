Медведев призвал коллег из ЕАЭС копить деньги на новые IT-технологии

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание коллег из стран ЕАЭС на дороговизну новых технологий, которые планируется освоить в рамках цифровизации.

"Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы во всяком случае премьер-министры, делегации стали несколько ближе к земле. Вернулись, стали на реальную почву. То, что сейчас обсуждается, я имею в виду и интернет-вещи, и связь пятого поколения, и инфраструктуру, о которой говорили коллеги, — это все очень дорогие технологии. Копите деньги", — сказал российский премьер в завершении пленарной сессии международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации".