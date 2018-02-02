ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Российским железным дорогам (РЖД) необходимо расширить свои возможности по вывозу продукции резидентов ТОР "Южная Якутия", а также других предприятий Дальнего Востока, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев в пятницу находится с рабочей поездкой в Якутии. Он побывал в Нерюнгринском районе, где создана ТОР "Южная Якутия". В ТОР реализуются проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". На Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов.

"К уже имеющимся возможностям нужно обеспечить вывоз еще 12 миллионов тонн с учетом новых мощностей на фабрике. И задача РЖД стоит сформировать инвестиционную программу так, чтобы обеспечить "Колмар" и всех резидентов создающихся предприятий на Дальнем Востоке возможностями перевозки грузов до места назначения", — сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что железная дорога не должна стать "узким местом в работе".

Ранее Трутнев сообщил, что ТОР "Южная Якутия" развивается с опережением графика. Так, объем инвестиций уже достиг 29,9 миллиарда рублей, что превышает запланированные вложения в 1,5 раза.