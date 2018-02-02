Медведев рассказал о цифровом неравенстве между странами

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Цифровое неравенство между различными государствами, в частности между странами ЕАЭС, слишком велико, поэтому продвинуть "цифровую повестку" в короткие сроки не получится, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Не нужно думать, что мы все, даже самые развитые страны, сможем продвинуть цифровую повестку дня в какое-то совсем ограниченное время. Слишком велики различия между странами, слишком велико (то), что называется цифровым неравенством", — сказал он.

"Я помню "восьмерку" в 2000 году — тогда впервые лидеры стран обсуждали такую тему, как цифровой разрыв и цифровое неравенство. Можно ли сказать, что за эти годы мы его преодолели? Конечно, нет", — заметил Медведев.

По его словам, "цифра" стала неотъемлемой частью наших экономик. "У нас у всех есть программы, все их реализуют. Но цифровое неравенство не преодолено. А это ключевая вещь. До тех пор, пока будет сохраняться цифровое неравенство — не только между странами нашей "пятерки" или в СНГ, или Европе и Азии, а вообще на планете — невозможно говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной", — отметил премьер-министр.