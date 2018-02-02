Цифровые процессы требуют необременительного регулирования, заявил Медведев

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Для победы в гонке цифровизации требуется введение необременительного и прозрачного регулирования, цифровые процессы требуют сквозного трансграничного регулирования на более мягкой основе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сейчас производственные процессы становятся цифровыми и являются основным условием эффективного развития.

"Выиграет в этой гонке тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим регулирования. Цифровые процессы требуют сквозного трансграничного регулирования, причём на более мягкой основе, нежели традиционные подходы", — сказал премьер-министр РФ, выступая на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

"И наоборот — избыточно консервативное регулирование способно снизить конкурентоспособность. Оно может блокировать новые решения, не дать развиваться новым технологиям. А технологический бизнес либо уйдет в серую зону, либо мигрирует в другую юрисдикцию", — заметил Медведев.

"Нам предстоит выработать такой правовой инструментарий, который позволит обрабатывать, анализировать и массивы обезличенных данных. Поскольку цифровая экономика — это, в том числе, извлечение добавленной стоимости из данных", — отметил он.