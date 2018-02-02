Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018 2февраля 2018

Дмитрий Медведев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018 2февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Цифровизация ускорит движение стран ЕАЭС к единому безбарьерному рынку, с ее помощью будет активнее развиваться инвестиционное сотрудничество, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в этом году председательство в органах Евразийского экономического союза перешло к РФ.

"Мы считаем, что цифровая повестка — должна быть сквозной темой для всего нашего взаимодействия. Цифровизация ускорит наше движение к единому безбарьерному рынку, обеспечит свободу перемещения капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг. С ее помощью активнее будет развиваться наше инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация", — заявил Медведев, выступая на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Премьер-министр РФ подчеркнул, что важно не только оцифровать то, что уже есть, но и создавать высокотехнологичные проекты для глобального рынка.