Центробанк отозвал лицензию у банка РКБ

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Банк России со 2 февраля отозвал лицензию у московского "Расчетно-кредитного банка" (РКБ), говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает ЦБ, вследствие неэффективности функционировавшей в РКБ системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации.

Деятельность банка на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования.

"Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО "РКБ" с рынка банковских услуг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 января занимал 184-е место в банковской системе РФ.