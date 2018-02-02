Центробанк отозвал лицензию у московского Партнеркапиталбанка

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Банк России со 2 февраля отозвал лицензию у московского Партнеркапиталбанка, говорится в сообщении регулятора.
Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции, говорится в сообщении.
Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 января занимал 469-е место в банковской системе РФ.