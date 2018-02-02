Центробанк отозвал лицензию у московского Партнеркапиталбанка

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Банк России со 2 февраля отозвал лицензию у московского Партнеркапиталбанка, говорится в сообщении регулятора.

По данным регулятора, бизнес-модель Партнеркапиталбанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись "схемные" операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции, говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований… федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России", — говорится в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 января занимал 469-е место в банковской системе РФ.