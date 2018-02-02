Странам ЕАЭС надо скоординироваться на пути к цифровизации, заявил Медведев

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что странам ЕАЭС следует координировать подходы к цифровизации и договориться о распределении приоритетов, чтобы каждая страна смогла внести свой вклад.

В ходе выступления на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" Медведев отметил, что в эпоху Amazon и Alibaba мировые лидеры накапливают значительный объём информации "о наших потребителях, о наших рынках и закупках" и используют его в своих коммерческих интересах.

"Поэтому мы должны двигаться быстрее. Не замыкаться в особенностях национальных режимов, а учиться больше доверять друг другу. Сегодня мы с коллегами — главами правительств "пятерки" эту проблематику обсудим подробнее. Думаю, было бы правильным не только координировать наши подходы к цифровизации, но и договориться о распределении приоритетов. С тем, чтобы каждая страна могла внести свой вклад — с учетом имеющихся наработок", — заявил премьер-министр РФ.

Премьер добавил, что странам в конечном счёте "предстоит полностью оцифровать единый рынок Союза, его товарные, людские, логистические, технологические и другие потоки.

"Лучше мы это сделаем сами, на собственной платформе, с использованием собственной инфраструктуры", — отметил он.