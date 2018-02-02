От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сотни тысяч немецких трудящихся потребовали сократить продолжительность рабочей недели до 28 часов. Их поддерживает крупнейший в Германии профсоюз IG Metall, который объединяет почти четыре миллиона человек, занятых в промышленном секторе. Более 30 лет назад профсоюз уже добился сокращения рабочей недели на целых пять часов. Сейчас в крупнейшей экономике Европы официально трудятся 35 часов в неделю, а на деле и того меньше. Почему в одних странах "упахиваются", пока в других "сачкуют", и кого безусловный базовый доход, доступный сегодня лишь немногим, стимулирует на трудовые подвиги, — в материале РИА Новости.

Немцы хотят отдохнуть

Сокращенная рабочая неделя нужна немцам не постоянно, а всего на два года — для ухода за детьми, пожилыми или больными родственниками. Но Ассоциация работодателей непреклонна: никаких сокращений. Можно обсуждать увеличение заработной платы, любые льготы — только не это. И такая неуступчивость понятна: нет ничего более постоянного, чем временное.

С другой стороны, все хорошо помнят, как в 1984 году IG Metall парализовал крупнейшие немецкие компании семинедельными забастовками. И профсоюз добился своего: рабочую неделю сократили с 40 до 35 часов. Повторится ли этот сценарий, покажет будущее.

А работают меньше всех

На самом деле немцам грех жаловаться: по статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) граждане Германии трудятся в среднем 1363 часа в год — чуть больше 26 часов в неделю. Это самый низкий показатель среди 35 стран, о которых идет речь в исследовании ОЭСР.

Самая трудолюбивая — Мексика. По европейским меркам, там сплошные трудоголики — 2255 часов в год, почти 43-часовая рабочая неделя.

В России Трудовой кодекс требует, чтобы граждане трудились не более 40 часов в неделю. Рейтинг ОЭСР подтверждает: россияне загружены работой в рамках дозволенного законом.

Россия замыкает пятерку самых трудолюбивых стран — следом за Грецией, Южной Кореей, Коста-Рикой и Мексикой. Средний россиянин отдает работе 1974 часа в год — около 38 часов в неделю.

В топе "лодырей" — наиболее экономически развитые страны мира.

За лидером, Германией, — Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция, Люксембург, Австрия и Швеция. Граждане этих государств трудятся в среднем 27-31 час в неделю.

Меньше, но лучше

Почему, скажем, британец не может работать столько же, сколько норвежец, а трудовую неделю в России вряд ли удастся сократить даже до 35 часов? Все дело в средней производительности труда, то есть ВВП на одного занятого в экономической деятельности гражданина (в год или в час).

По этому показателю лидирует крошечный Люксембург — в пересчете на ВВП за человеко-час там производят продукции на 83,44 доллара. Высокой эффективностью отличаются в основном малые страны Европы — Норвегия, Швейцария, Дания и Исландия (56,26-39,14 доллара).

Крупные мировые экономики — Германия, Франция, Великобритания — уже за пределами первой десятки: 11-е, 15-е и 17-е места соответственно.

Интересно, что в 2017 году продуктивность труда сильнее всего просела именно в Германии: в 2016-м бундесреспублика занимала 6-ю строчку. Это аргумент явно не в пользу митингующих за очередное сокращение рабочего дня.

В Великобритании, впрочем, приводят немцев в пример и хватаются за голову. "Немецкий рабочий производит за четыре дня столько же, сколько мы за пять. Именно поэтому в Британии получают меньше, а работают дольше", — констатировал министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд.

Производительность подводит

В России же дела с этим совсем неважные. Сопоставив годовой ВВП с рабочим временем, исследователи пришли к выводу, что за человеко-час в России изготавливается продукции на 6,02 доллара. Это меньше, чем, скажем, в Венгрии (7,9) или Польше (7,2).

Производительность — это не только то, как работают люди. Чтобы подтянуть эффективность труда, нужно вкладывать в инновации, инфраструктуру, образование, управление и технологии. И только тогда можно говорить о сокращении рабочих часов.

Безусловный доход как стимул

Пока в России думают, как повышать производительность и конкурентоспособность, в Великобритании, Нидерландах и Франции присматриваются к перспективе введения всеобщего базового дохода. А Финляндия, первая в Европе, решилась на этот эксперимент еще год назад.

Развитые страны всерьез обратились к этой экономической концепции после того, как выяснилось, что гарантированный доход не усиливает иждивенческие настроения, а, напротив, стимулирует к предпринимательству и труду. По крайней мере, в Индии и Африке, где проводились такие эксперименты.

В одной из деревень Намибии доходы населения за два года выросли на 29 процентов, а безработица сократилась вдвое. В кенийской деревне эксперимент длился целых 12 лет: все ее жители получали 22 доллара в месяц.

Вопреки опасениям, селяне не забросили работу, не ударились в пьянство. Базовый доход тратили исключительно по делу — на сборы ребенка в школу, покупку лекарств или ремонт дома. Некоторые умудрились на эти скромные средства открыть нехитрый бизнес — вроде торговли ношенной одеждой.

"Расходы на алкоголь и сигареты, наоборот, уменьшились. Людям дали надежду на лучшее будущее, тем самым снизив их потребность в товарах, которые они рассматривали как единственный способ примириться с безнадежной ситуацией", — констатировали в благотворительной организации GiveDirectly, запустившей эксперимент в Кении.

© Fotolia / Avatar_023 Девочка на осмотре у врача в Кении © Fotolia / Avatar_023 Девочка на осмотре у врача в Кении

И что в итоге

Базовый доход в Финляндии — это, по сути, пособие по безработице, только не отменяемое государством. Две тысячи граждан, отобранных с помощью лотереи, получают 560 евро в месяц, даже если находят работу. Расчет здесь простой: с гарантированным доходом безработные охотнее согласятся на непрестижный и низкооплачиваемый труд. Оправдаются ли эти надежды, еще предстоит выяснить.

Впрочем, в отличие от Африки, схожие эксперименты в США и Франции не принесли желаемого: "шальные деньги" легкомысленные граждане пускали главным образом на развлечения.