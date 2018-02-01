Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Первого канала"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Первого канала" первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимова и начальника экспертного управления президента РФ Владимира Симоненко, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Ранее они не входили в совет директоров.

Остальные кандидаты входят в его действующий состав. Среди них, в частности, главный редактор ФГУП МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, директор дирекции информационных программ "Первого канала" Кирилл Клейменов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, а также генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Первый канал (до 2002 года — "Общественное российское телевидение") начал вещание в апреле 1995 года и стал преемником государственной телерадиокомпании "Останкино", которая являлась основным вещателем в СССР и охватывала 99,8% населения России. РФ принадлежит 38,37% акций компании.