Верхневолжью реструктурируют задолженность за газ на 20 лет

ТВЕРЬ, 1 фев — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководство ПАО "Газпром" достигли договорённости о реструктуризации задолженности предприятий и организаций Тверской области за газ на сумму более 8 миллиардов рублей на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Договорённость была достигнута в четверг на совещании с участием губернатора региона, заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева, члена Совета Федерации от Тверской области Андрея Епишина, председателя правления акционерного банка "Россия" Андрея Хороброва, членов правительства региона. На совещании также обсуждались другие сферы взаимодействия регионального правительства и "Газпрома", в том числе, реализация социальных проектов и развитие рынка газомоторного топлива на территории Верхневолжья.

"В первую очередь, мы договорились о повышении уровня сотрудничества и взаимодействия между Тверской областью и компанией "Газпром". Без её участия в развитии экономики и инфраструктуры нам невозможно будет набрать динамику развития региона", — прокомментировал РИА Новости Руденя.

По его словам, правительство Тверской области ведёт системную работу по погашению задолженности за энергоресурсы и повышению платёжной дисциплины потребителей региона. В 2016 году совместно с ПАО "Газпром" был утверждён план мероприятий по решению этой задачи.

В настоящее время абонентская база региона в сфере поставок газа переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ). Эта мера призвана обеспечить прозрачность и эффективность расчётов между потребителями и поставщиком. Как подчеркнул Руденя, операции будут проводиться через банк "Россия", а в органы управления ЕРКЦ войдут представители "Газпрома".

"Второе ключевое направление — создание в Тверской области единой теплоснабжающей компании, где будут консолидированы все теплоэнергетические активы, в том числе, находящиеся в конкурсном и банкротном производстве. Приоритетная задача развития региона —активное продолжение программы газификации Верхневолжья. Мы понимаем, что юго-запад и северо-восток региона нуждаются в опережающим развитии и газоснабжении для того, чтобы можно было развивать промышленную и жилую инфраструктуру", — сказал Руденя.

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