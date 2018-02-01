Си Цзиньпин пообещал Мэй "еще больше" открыть рынки после Brexit

ЛОНДОН, 1 фев — РИА Новости, Мария Табак. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил британского премьер-министра Терезу Мэй, что рынки Китая после Brexit еще больше откроются для Великобритании.

"Премьер-министр сказала, что после выхода Великобритании из ЕС мы сможем заключать наши собственные торговые соглашения, и отметила, что наше совместное исследование торговли и инвестиций, которое будет проведено, станет первым шагом к достижению в будущем амбициозных торговых соглашений", — говорится в заявлении официального представителя британского премьер-министра по итогам сегодняшней встречи в Китае Мэй и Си Цзиньпина.

"Председатель Си сказал, что китайские рынки еще больше откроются для Великобритании, в том числе в таких секторах, как торговля говядиной, молочной продукцией и другими сельскохозяйственными товарами", — отметил представитель офиса премьера.

Мэй и Си Цзиньпин договорились, что их страны продолжат переговоры по дальнейшему сотрудничеству в рамках программы "Один пояс — один путь".

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду прибыла в Китай с официальным трехдневным визитом, в ходе которого у нее запланированы посещение городов Пекин, Шанхай и Ухань.