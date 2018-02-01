Обвал биткоина в январе снизил капитализацию криптовалюты в два раза

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Падение курса биткоина с 18 тысяч долларов в декабре до отметки ниже 10 тысяч в январе привело к сокращению капитализации криптовалюты вдвое, следует из данных торгов.

Согласно данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 16.47 мск капитализация биткоина составляла 161,8 миллиарда долларов, в то время как еще в декабре показатель достигал 327,1 миллиарда долларов.

Цена одного биткоина при этом составляла 9,4 тысячи долларов, в то время как в декабре она пробивала отметку в 18,7 тысячи долларов, показывают данные CoinMarketCap.

"Когда речь идет о рисковых активах, которые падают в цене на 50%, это говорит о том, что снижение будет продолжаться. Печально, что многие участники рынка прогорят, так как они покупают биткоины, надеясь на то, что это лишь временный откат", — приводит агентство Блумберг слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Снижению курса биткоина поспособствовало ужесточение контроля над криптовалютами в ряде азиатских стран. Так, в Южной Корее со вторника вступили в силу новые правила, согласно которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Японские власти заявили в понедельник, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране после кражи средств с японской биржи Coincheck.

Ранее в январе со счетов клиентов японской криптобиржи Coincheck было украдено виртуальной валюты NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. Атака затронула 260 тысяч пользователей.