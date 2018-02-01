Евросоюз приступил к подготовке долгосрочной промышленной стратегии

БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Совет министров стран Евросоюза, отвечающих за конкуренцию, начал готовить долгосрочную стратегию промышленной политики ЕС, рассчитанную до 2030 года, говорится в сообщении совета.

"Министры экономики стран ЕС начали политическую дискуссию о будущем промышленной политики в Европе с целью подготовки всеобъемлющей и долгосрочной промышленной стратегии ЕС с временным горизонтом до 2030 года", — говорится в сообщении.

Министры обсуждали этот вопрос в рамках неформального совета ЕС по конкуренции. Эта дискуссия была важна "для закладки основ" будущей промышленной политики, отмечается в релизе.

В продолжение прошедшего обсуждения планируются встречи на политическом и экспертном уровнях по этому вопросу, включая "министерские встречи в Брюсселе в марте", также говорится в сообщении.