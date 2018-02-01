Слияние Промсвязьбанка и Новикомбанка пока не обсуждается, заявил Чемезов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Слияние санируемого Промсвязьбанка и Новикомбанка, подконтрольного "Ростеху", пока не обсуждается, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это пока не обсуждается", — сказал Чемезов в ответ на вопрос, возможно ли слияние этих банков.

Промсвязьбанк в настоящее время находится на санации у Банка России через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В январе стало известно, что Промсвязьбанк станет опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

После этого решения властей директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Руслан Коршунов предположил, что Промсвязьбанк, возможно, будет объединен с другим крупным банком, например, Новикомбанком.