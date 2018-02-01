ЦБ раздумывает над механизмом передачи проблемных банков "в хорошие руки"

ПАНСИОНАТ БОР (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. ЦБ РФ раздумывает над механизмами перехода банков от "уставших" собственников в более эффективное управление, рассматривая концепции коммерческого партнёрства и management buyout, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

По его словам, в ЦБ "долго думали", что делать, "чтобы люди стареющие, устающие" от банковского бизнеса нашли способ "передать его в хорошие руки".

"Теоретически — либо исследовать концепцию коммерческого партнерства, когда топ-менеджеры, они же ещё и владельцы, уходят из банка — это абсолютно новая парадигма, мы это будем исследовать", — сказал Тулин.

"Второе — это management buyout", — добавил первый зампред ЦБ. Этот механизм является формой приобретения компании за счет привлечения заемных средств со стороны менеджмента, который в обмен на средства получает акции компании от текущих акционеров.

"Сложно это понятийно, концептуально, законодательно, но без этого не будет будущего у частных банков", — заключил Тулин.