Аэрофлот купит у "дочки" Ростеха 50 самолетов МС-21

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали твердый контракт на поставку 50 новейших российских пассажирских самолетов МС-21, первый из них перевозчик получит в первом квартале 2020 года, говорится в совместном релизе компаний.

В нем отмечается, что "Аэрофлот" станет крупнейшим эксплуатантом этих магистральных лайнеров нового поколения, завершение поставок по контракту ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна — 12 лет, при этом предусмотрена возможность ее пролонгации на два года не более трех раз.

Согласно твердому контракту, "Авиакапитал-Сервис" предоставит в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300, а общая сумма платежей "Аэрофлота" составит более 5 миллиардов долларов.

В компоновке для "Аэрофлота" лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 – экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета авиакомпания имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.

"У нас в контракте указана гарантия на 48 месяцев, что соответствует зарубежным стандартам, — что в первый год машина будет летать 2100 часов, во второй — 2900 часов, в третий год — 3950 часов. Для нас это вполне реальные параметры. Они лучше, чем у Sukhoi Superjet 100, это другая машина", — отметил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Он также добавил, что авиакомпания совместно с "Иркутом" (разработчик и производитель МС-21) планируют создать тренажерный центр для подготовки пилотов на данном воздушном судне.