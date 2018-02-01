Конкуренция в банковском секторе обостряется, заявили в ЦБ

ПАНСИОНАТ БОР (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Конкуренция в российском банковском секторе обостряется, несмотря на сокращение числа действующих банковских лицензий и, соответственно, количества рыночных игроков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин на встрече руководителей Банка России с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"В частности, вследствие того, что оздоравливается банковский сектор, новые игроки, напичканные деньгами, вступают в игру", — пояснил Тулин. С другой стороны, экономика не развивается достаточно серьезными темпами и количество клиентов банковского сектора не растет, добавил он.
По словам Тулина, ЦБ РФ видит перед собой поддержание условий справедливой конкуренции, которая в интересах реального сектора экономики, в качестве одного из вызовов в области банковского регулирования и надзора на ближайшее будущее.
В этой связи ЦБ РФ будет стремиться развивать в дальнейшем концепцию пропорционального банковского регулирования, с тем чтобы реальные регуляторные условия для деятельности крупнейших банков отличались от условий деятельности не столь крупных банков, заключил Тулин.