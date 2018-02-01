Конкуренция в банковском секторе обостряется, заявили в ЦБ

ПАНСИОНАТ БОР (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Конкуренция в российском банковском секторе обостряется, несмотря на сокращение числа действующих банковских лицензий и, соответственно, количества рыночных игроков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин на встрече руководителей Банка России с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы искренне считаем, что несмотря на сокращение числа банковских лицензий и количества игроков за последние несколько лет конкуренция сейчас в банковском секторе обостряется в силу и внешних причин в виде макроэкономических условий, так и некоторых структурных изменений", сказал он.

"В частности, вследствие того, что оздоравливается банковский сектор, новые игроки, напичканные деньгами, вступают в игру", — пояснил Тулин. С другой стороны, экономика не развивается достаточно серьезными темпами и количество клиентов банковского сектора не растет, добавил он.

По словам Тулина, ЦБ РФ видит перед собой поддержание условий справедливой конкуренции, которая в интересах реального сектора экономики, в качестве одного из вызовов в области банковского регулирования и надзора на ближайшее будущее.

"Концентрация операций в банковских руках растет… Мы исходим из того, что помимо крупнейших банков, наша экономика заинтересована в сохранении кластера не самых крупных банков, средних, малых, региональных", — отметил первый замглавы регулятора.

В этой связи ЦБ РФ будет стремиться развивать в дальнейшем концепцию пропорционального банковского регулирования, с тем чтобы реальные регуляторные условия для деятельности крупнейших банков отличались от условий деятельности не столь крупных банков, заключил Тулин.